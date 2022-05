Voormalige gevangenisdirectrice vraagt ook in beroep vrijspraak

In eerste aanleg sprak de rechtbank in maart 2019 voorwaardelijke gevangenisstraffen uit van twee tot twintig maanden. Zowel de verdediging als het parket ging daartegen in beroep. De vrouw kreeg in eerste aanleg de opschorting voor schuldig verzuim omdat ze een persoon met ernstige psychische problemen in de isolatiecel had laten opsluiten. Het parket-generaal vraagt nu een nieuwe celstraf van zes maanden met uitstel. “De opschorting van de straf is niet streng genoeg voor dergelijke feiten”, klonk het. H.D., het desbetreffende slachtoffer, moest op donderdag 12 februari als disciplinaire straf in de isoleercel, maar vanwege medische redenen werd de straf uitgesteld. Op vrijdag besloot de directrice om hem toch in de cel op te sluiten omdat hij alles op zijn kamer had kapotgeslagen en gevaar liep zichzelf of anderen iets aan te doen, aldus haar advocaat Dimitri de Béco. De strafpleiter benadrukte dat dit in overeenstemming was met de geldende veiligheidsprocedure. Uiteindelijk werd H.D. twee dagen later, op zondag, in het ziekenhuis opgenomen, waar ze sporen van slagen en verwondingen bij de man vaststelden. Volgens de advocaat kon de geïnterneerde net zo snel naar het ziekenhuis gebracht worden omdat hij in de isoleercel vaker werd gecontroleerd. Zijn achteruitgaande gezondheid van de gevangene dan ook niet te wijten aan het feit dat hij in een isoleercel zat opgesloten, aldus De Béco.