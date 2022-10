Voormalig Sabena-piloot en -gezicht Filip Van Rossem (60) overleden: “Sabena was alles voor hem. Dat gemis is hij nooit helemaal te boven gekomen”

Brussel/ZaventemWoensdag overleed ex-piloot Filip Van Rossem (60) nadat hij onwel werd na een avondje uit. Dat meldt zijn familie. Hij was voor velen een symbool in de periode van de ondergang van Sabena, verschillende keren nam hij het woord om het lot van zijn collega-piloten te verdedigen. Van Rossem had het destijds emotioneel bijzonder moeilijk met het faillissement van de luchtvaartmaatschappij. “De voorbije jaren waren heel moeilijk voor papa, zo moeilijk dat we hem traag maar zeker achteruit zagen gaan.”

De voormalige piloot kwam thuis van een mooie avond uit met vrienden in de Bozar toen hij die woensdag onwel werd. “Hij was in goed gezelschap en op één van zijn favoriete plaatsjes”, vertelt zoon Koen Van Rossem (27). “We kunnen vrijwel zeker aannemen dat hij zonder enige pijn is heengegaan.”

Dat Van Rossem nog steeds zeer gekend en geliefd was onder zijn ex-collega’s, blijkt uit de vele steunbetuigingen op sociale media. Ex-Sabeniens zijn vol lof over de man omdat hij zijn nek meerdere keren voor hen uitstak voor én na het faillissement van Sabena.

Quote We zijn altijd zo ontzettend trots op hem geweest om wat hij gedaan heeft maar de tol was groot, zelfs na 21 jaar. Koen Van Rossem, zoon van Filip

Filip Van Rossem, beter bekend als ‘de man met de sik’, was woordvoerder van de Belgische pilotenvereniging Beca. Meer dan eens bekritiseerde hij openlijk de overheid, de SAirGroup en naar het management van Sabena omdat ze volgens Van Rossem medeverantwoordelijk waren voor de ondergang van Sabena. “Sabena was alles voor hem. Dat gemis is hij nooit helemaal te boven gekomen. We zijn altijd zo ontzettend trots op hem geweest om wat hij gedaan heeft maar de tol was groot, zelfs na 21 jaar”, weet Koen.

Depressie

Na het faillissement ging Van Rossem aan de slag bij een aantal buitenlandse luchtvaartmaatschappijen, onder meer in Griekenland, Italië en Spanje. Ook in Qatar werkte hij een tijd, waar hij naar eigen zeggen is opgestapt omdat zijn werkgever hem wilde verplichten zijn sik af te scheren. Maar zijn hart bleef bij Sabena. De man kampte de laatste jaren met despressies, zo getuigde hij zelf een tijd terug nog in een interview. Met die reden ging Van Rossem op vervroegd pensioen. Ook zijn familie zag met lede ogen aan hoe het bergaf ging. “De voorbije jaren waren heel moeilijk voor papa, zo moeilijk dat we hem traag maar zeker achteruit zagen gaan. Desondanks zat de wil om te genieten nog altijd in zijn DNA en dat is wat hij die laatste avond van zijn leven aan het doen was.” De familie bedankt iedereen voor de massale steun na het overlijden van hun dierbare.

Volledig scherm De laatste vlucht van Sabena BELGA PHOTO JACQUES COLLET © BELGA

