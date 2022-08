Voormalig postsorteercentrum Brussel-Zuid wordt hoofdzetel NMBS

De werken starten in de komende maanden en worden uitgevoerd door het consortium BESIX BPC/BPI en Immobel. Die zijn het resultaat van een lang onderhandelingsproces en een architectuurwedstrijd. Tegen 2025 zou de site operationeel moeten zijn. “Op stedenbouwkundig vlak is het volledig klaar”, verklaart staatssecretaris voor stedenbouw, Pascal Smet (one.brussels-Vooruit). “Het renovatieproject zal deze site doen heropleven, en zoals gevraagd zal het gebouw publiek toegankelijk zijn.”

De indeling van de ruimten en de doorstroming bij de ingangen worden er verbeterd, zodat reizigers zich beter kunnen oriënteren. De hoofdingang wordt een stuk zichtbaarder en toegankelijker, en via een extra toegang die wordt doorgetrokken naar de Fosnylaan krijgen reizigers direct toegang tot de treinperrons. De benedenverdieping wordt vrijgehouden voor winkels en diensten. In de stationsbuurt staan ook enkele veranderingen op til. Er komen meer groene ruimtes, woningen en openbare voorzieningen. “Het hernieuwde gebouw moet een herkenningspunt worden in het Brusselse stadsbeeld”, meldt het kabinet van Pascal Smet.

De NMBS bevestigde dat haar hoofdzetel in Brussel zal blijven. Ook haar andere diensten, die momenteel over 7 verschillende locaties verspreid zijn, worden samengebracht in het gebouw. Dat wordt ook het zenuwcentrum van verkeer en veiligheid op de sporen, met de komst van het nationale Security Operations Center. “De komende jaren zal het Brussels Gewest investeren in de wijk, ter ondersteuning van het project, buurtbewoners en bezoekers”, belooft Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). “Deze vergunning is een belangrijk voor de toekomst van de buurt, waar het station een sterke historische en symbolische rol speelt.”