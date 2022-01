Voormalig burgemeester van Brussel Freddy Thielemans (77) overleden

tervuren, brussel Vanaf zondag­nacht start grote renovatie bij Leonard­kruis­punt

De tunnels van het Leonardkruispunt zijn sinds 1976 in gebruik, zo’n 45 jaar later is de nood aan grondige renovatie hoog. Vanaf maandag starten de werkzaamheden. Die verlopen ‘s nachts en nooit in twee rijrichtingen tegelijk. Je rijdt bijgevolg boven de koker en volgt de omleidingen zoals aangeduid.

