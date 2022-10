Voorlopig geen extra maatregelen tegen vandalen in KSMK: “Museum moet open en inclusieve plaats blijven”

In mei werd het Louvre opgeschrikt door een klimaatactivist. Vermomd als oude vrouw, probeerde hij het beschermend glas van de Mona Lisa te breken. Toen dat niet lukte, besmeurde hij het schilderij met taart. Enkele maanden later, op 14 oktober, drongen twee milieuactivisten van het collectief ‘Just Stop’ The National Gallery in Londen binnen. Daar bekladden ze de ‘Zonnebloemen’ van Van Gogh, geschat op 83,7 miljoen euro, met een blik soep. En nog recenter werd ‘Les Meules’ van Frans impressionist Monet getrakteerd op een portie aardappelpuree. Voorlopig is het nog onduidelijk of het werk, dat in 2019 98,8 miljoen euro opbracht, schade opliep.

Erfgoed

Of dat een reden tot paniek is voor de Brusselse musea? “We houden de actualiteit strikt in de gaten”, vertelt Hélène Lebailly, woordvoerder van de Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van België. Onder meer het Magritte-museum, het museum Fin-De-Siècle en het museum van de Oude Meesters behoren daartoe. “Een van onze hoofddoelen is het behoud van erfgoed. Het is aan ons om dat te beschermen, en door te geven aan de volgende generaties. Dat mogen we niet uit het oog verliezen. Als museum zijn we op de hoogte van de ecologische uitdagingen, en proberen we onze voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Kunst en cultuur zijn dan ook geen tegengestelden, zoals sommige activisten beweren.”

“De voorbije weken zijn er al meerdere voorvallen van vandalisme geweest. Ons veiligheidspersoneel is al gebrieft, zij zullen extra aandachtig zijn. Maar andere maatregelen kunnen we niet treffen”, gaat Lebailly verder. “We beschikken niet over de middelen om alle werken te voorzien van plexiglas of een bewaker per schilderij te voorzien. Het aantal bewakers blijft dus hetzelfde.”

“Daarnaast zou een streng beveiligde burcht als museum niet aangenaam zijn voor de bezoekers. Ook dat is belangrijk. We willen een evenwicht bewaren tussen de veiligheid van ons cultureel erfgoed, en het comfort van de bezoekers. Fouilleren, of iedereen constant surveilleren met extra bewakingscamera’s, doen we liever niet. Een museum blijft een open en inclusieve plaats, dat moeten we behouden. Na de aanslagen in 2016 werd ook een hele reeks maatregelen getroffen. Grote rugzakken werden verboden, en iedereen moest door de scanner passeren. Dat maakte een museumbezoek een pak minder aangenaam. Al hopen we natuurlijk wel dat onze werken gespaard blijven van vandalenstreken.”

