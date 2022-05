Voor ieder wat wils op Streat Fest: “Gastronomische headliners, klassiek maar ook exotisch, vegi en vegan”

VOETBAL 1B Het echte verhaal achter aanstel­ling van Serge Beerens (ex-algemeen manager RWDM) tot CEO van SK Deinze: “Puur toeval”

Nog geen week nadat Serge Beerens zijn afscheid als algemeen manager van RWDM had aangekondigd, werd hij aangesteld tot CEO van reeksgenoot SK Deinze. Die overstap deed wenkbrauwen fronsen bij de fans van de Brusselse club, maar de man in kwestie is heel formeel: “Dit is puur toeval, meer hoef je er echt niet achter te zoeken.”

12 mei