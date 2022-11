Voor het eerst terug Saint-Vé na drie jaar wachten: ”schade inhalen van de gemiste edities”

BrusselNa drie jaar afwezigheid door de coronapandemie, palmden de Brusselse studenten terug het stadscentrum in ter ere van hun stichter Théodore Verhaegen. Een groot feest, dat deze editie gespreid werd over twee dagen in plaats van één. De sfeer was uitgelaten en het bier vloeide rijkelijk. Maar dat was niet het enige: ook aan de abortuswetgeving en het grensoverschrijdend gedrag werd aandacht besteed.

‘Baar uw wetten zonder het aborteren van onze rechten’, luidde het thema van deze editie. “Brandend actueel gezien het recht op abortus en ook de vrouwenrechten op meerdere plekken in de wereld onder druk staan,” stelt Joyce Verbrugghe, voorzitter van de Brusselse Studentengemeenschap (BSG). En ook het grensoverschrijdend gedrag werd aangeklaagd, via buttons met het opschrift ‘niet mijn folklore’. “Dat moet duidelijk maken dat onze studentengemeenschap zich echt engageert en zich hiertegen uitspreekt”, legt Joyce uit. “Met onder meer het nieuwe doopkader willen wij een veilige omgeving creëren waar we kunnen dopen en feesten. Grensoverschrijdend gedrag is en zal daar nooit deel van uitmaken.”

Met die boodschap in het achterhoofd werd de Verhaegenherdenking, Saint-Vé in de volksmond, donderdag afgetrapt. Op het programma stonden een begeleide wandeling, een lezing en een fakkeltocht. Die dag werd afgesloten in La Maison de l’UAE, waar geklonken werd op de broederlijkheid tussen de VUB en de ULB. Vrijdag werd hulde gebracht aan de graven van de stichters. Na een gemeenschappelijke zitting en afsluitende toast in het Brussels stadhuis, was het tijd voor hét evenement waar de Brusselse studenten een dag vrij voor krijgen: de traditionele stoet door het stadscentrum.

Dag vrijaf

Die vertrok vanaf de Grote Zavel, waar honderden studenten verzamelden. Onder hen was ook de afgestudeerde Camille (25). Zij nam voor de gelegenheid een dagje vrijaf. “Vandaag ben ik gekomen om oude vrienden terug te zien, en samen de VUB en haar stichter te vieren. Onnozel doen hoort daar zeker ook bij”, lacht ze. “Het is goed dat er terug een volwaardige editie plaatsvindt. Zeker voor nieuwe studenten is Saint-Vé het moment bij uitstek om elkaar te leren kennen en samen plezier te maken. Sommige studenten hebben nog nooit een viering kunnen bijwonen, wat wel jammer is. Die schade wordt vandaag zeker ingehaald. Het zal een zwaar feestje worden.”

Ook Camille’s broer Bapthist (23) is van de partij. “Dit is de vierde Saint-Vé die ik meemaak”, vertelt hij. “Ik ben heel blij dat het terug doorgaat na drie jaar zonder. Het doet deugd om hier terug te staan, met mensen die ik al even niet niet gezien heb. Even bijpraten en je samen amuseren, dat is waar het om draait. Jammer genoeg moet ik morgen nog ergens naartoe. Vanavond zal ik dus proberen om het niet te bont te maken.”

“Natuurlijk moeten ieders grenzen ook gerespecteerd worden”, zegt Camille nog. “Daar zijn we ons allemaal wel van bewust. Onderweg naar hier heb ik er al heel wat gesprekken over gehad met mensen die dat beamen. Er is zeker een nood aan een nieuwe aanpak binnen de kringen, een aanpak waar iedereen zich goed bij voelt. Maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor plezier. Amusement en de grenzen van jezelf en anderen respecteren, sluiten elkaar niet uit. Ik denk dat de studenten en universiteiten daar zeker achterstaan.”

