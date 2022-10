Voor -en tegenstanders circulatieplan laten zich horen op gemeenteraad, college bevestigt opschorting

BrusselWoensdagavond kregen Jettenaren de kans om zich tijdens de gemeenteraad uit te spreken over het nieuwe circulatieplan dat sinds kort van kracht is. Voor- en tegenstanders verzamelden in de raadzaal, en mochten elk hun zegje doen. Boe-geroep en applaus wisselden elkaar af, maar er waren geen incidenten. De burgemeester bevestigde dat het circulatieplan tijdelijk wordt opgeschort, in november zullen de verkeersfilters verwijderd worden.

Inwoners kwamen omstreeks 19.30 uur samen aan de deuren van het gemeentehuis op het Kardinaal Mercierplein. Net als in andere Brusselse gemeenten, leeft het circulatieplan heel erg in Jette. Op de gemeenteraad waren woensdagavond twee interpellaties. Voor- en tegenstanders verzamelden handtekeningen en haalden elk argumenten aan, waarop het College dan kon reageren.

Schepen van Mobiliteit (Groen), Nathalie De Swaef meent dat de bewoners steeds betrokken werden bij de implementatie van het plan. “We zijn ter voorbereiding van het circulatieplan al in dialoog gegaan met de bewoners. In maart 2020 werd een studiebureau aangesteld, en toen werd een diagnose gemaakt van de wijk samen met een aantal Jettenaren. Daarbij werd gekeken naar de verkeersveiligheid en de verschillende opties om de ruimte meer gedeeld te maken. Op basis daarvan is het plan goedgekeurd, en traden de nieuwe regels op 5 september in werking”, verklaart De Swaef. Maar al snel mobiliseerden mensen zich tegen het plan. Tegenstanders hekelen onder meer de omleidingen die zij moeten volgen. “Vooral oude mensen, of personen met handicap zijn hier het slachtoffer van”, klinkt het. Zo zag de lokale apotheker het zakencijfers fors dalen. “Klanten komen niet meer naar de zaak omdat ze moeilijk bereikbaar is.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm gemeenteraad van Jette © Marc Baert

Nieuw plan

Eerder was er al eens protest in Jette in de Lecharlierwijk. Onder de druk van de tegenstanders besliste het College daarop om het circulatieplan voorlopig te ontbinden. Dat bevestigde burgemeester Claire Vandevivere (LBJette) op de gemeenteraad. “We zullen de volgende fasen van het circulatieplan voorlopig afschaffen. Midden november zullen de huidige verkeersfilters weggehaald worden.”

Vanaf november wordt de situatie herbekeken. Tegen januari zou dan een nieuw plan op tafel moeten liggen om de Lecharlier- en Broustinwijk veiliger te maken.

Slechte luchtkwaliteit

Oorspronkelijk zou het plan zes maanden na de start worden geëvalueerd. Maar zo ver kwam het niet. Voorstanders betreuren dat het circulatieplan al na enkele weken op de schop gaat. “Zeer jammer”, reageert De Swaef. “Het vraagt tijd om je gewoontes aan te passen, maar die tijd hebben we niet gekregen.”

Ook de buurtbewoners die het plan positief onthaalden, betreuren dat het College zo snel besliste om het circulatieplan te pauzeren. Het driejarig zoontje van Kim Gorus worstelt al sinds de geboorte met problemen aan de luchtwegen. Na een aantal opnames in het ziekenhuis en verschillende onderzoeken stelde een pneumoloog vast dat de jongen hoogstwaarschijnlijk gevoelige luchtwegen heeft door de slechte luchtkwaliteit in de stad. De vrouw, ondertussen in verwachting van haar tweede kindje, hoopte het tij te keren met de komst van het nieuwe circulatieplan. “Het is één van de parameters waarom dit plan zo urgent en nodig is”, vertelt Kim. Dat tonen ook cijfers aan van een onderzoek door studiebureau CurieuzenAir. Tijdens het onderzoek, waar meer dan 3000 Brusselaars aan deelnamen, werd de luchtvervuiling in Jette en andere Brusselse gemeenten opgemeten. “Heel de wijk scoorde ver onder de grens die de Wereldgezondheidsorganisatie oplegt. Daarnaast speelt ook het gevoel van onveiligheid mee. Fietsen in Brussel is niet evident, zeker met kleine kinderen.”

Volledig scherm Kim Rochus, voorstander van het circulatieplan, gaat in dialoog met de gemeente © Marc Baert

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.