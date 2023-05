Voor de illegale rave in Sint-Truiden was er La Boum in Brussel: tientallen gewonden, maar... “toch zouden we het zo opnieuw doen”

Jeugdrech­ter plaatst 17-jarige in gesloten instelling na gewapende Au­di-dief­stal

De 17-jarige jongen uit Brussel die vrijdag in Vilvoorde betrokken was bij een gewapende autodiefstal, is in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Samen met twee kompanen bedreigde de minderjarige de verkoper van een Audi met een vuurwapen.