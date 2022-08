Von der Leyen onthult enorme Oekraïense vlag op Brusselse Grote Markt

Op de Grote Markt in Brussel is woensdag een enorme Oekraïense vlag van 30 meter lang onthuld. De actie vond plaats in het teken van de Oekraïense nationale feestdag.

Voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen was te gast op de onthulling van de vlag.

De nationale feestdag wordt in Oekraïne gevierd onder de noemer van Onafhankelijkheidsdag. Het was op 24 augustus 1991, exact 31 jaar geleden, dat Oekraïne zich afscheidde van de Sovjet-Unie. Normaal gezien wordt dat gevierd met een grote parade in het land, maar dat zal dit jaar veel ingetogener verlopen. In Brussel, de Europese hoofdstad, werd de Onafhankelijkheidsdag gevierd op de Grote Markt.

Volledig scherm © AFP

Rond 11.30 uur kwam Ursula von der Leyen, in blauw en geel gekleed, samen met Brussels burgemeester Philippe Close en zaakgelastigde van Oekraïne in België Natalia Anoshyna aan op de Grote Markt. Na het begroeten van het aanwezige publiek, werd de enorme Oekraïense vlag ontplooid en over de Grote Markt gedragen. De vele aanwezige, Oekraïners, die in traditionele kledij getooid waren, zongen ook nog samen het volkslied.

De viering is een initiatief van de Oekraïense missie bij de Europese Unie en de Oekraïense gemeenschap in België. Op die manier willen ze ook hun steun betuigen aan de personen die in Oekraïne nog dagelijks aan het front strijden tegen het Russische leger.

