Volwassenen kunnen zich voortaan ook alleen uitleven in Lego Discovery Centre

Sint-Pieters-Woluwe Kinderen van 6 en 11 jaar alleen thuis wanneer brand uitbreekt: flat onbewoon­baar

In de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe is vrijdagavond brand uitgebroken in een flat in de Léopold Romstraat. Opvallend: de brandweer trof er alleen twee kinderen van 6 en 11 jaar oud aan.

22 oktober