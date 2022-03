Volgende week staat Brussel in het teken van bezoek Biden aan EU- en NAVO-top: in deze zones gelden veiligheidsperimeters

Brussel Brandweer­man Jean-François (49) omgekomen in brand in Sheraton-ho­tel in Brussel: “Mensen helpen zat in zijn DNA”

De brand in het voormalige Sheraton-hotel op het Rogierplein in Brussel is nu volledig geblust, nadat het vuur kort voor de middag opnieuw was opgeflakkerd. Het Brusselse parket en het arbeidsauditoraat kunnen ter plaatse gaan voor hun onderzoek. Bij de brand liet de 49-jarige brandweerman Jean-François Spelmans het leven. Hij kwam onder het puin van een ingestorte roltrap terecht. “Mensen helpen zat in zijn DNA”, reageert brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

16 maart