Voetgangster komt om bij ongeval met tram in Vorst

Brussels Gewest Klimaat­mars in Brussel trekt deze keer net wat minder bezoekers en eindigt in mineur door het slechte weer

Zo’n 500 activisten hebben zondag alweer deelgenomen aan een klimaatmars in Brussel. Ze verzamelden ‘s middags aan het station van Brussel-Centraal en stapten richting het Luxemburgplein in Elsene, aan het Europees Parlement. Nu de klimaattop in Glasgow is begonnen, wilden de betogers beleidsmakers opnieuw aansporen actie te ondernemen.Het beloofde een klein feestje te worden, maar in de namiddag stak de regen daar toch een stokje voor.

1 november