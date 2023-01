Voetganger in levensgevaar na aanrijding door bus in Schaarbeek

Wemmel Anonieme brieven­schrij­vers viseren zorgverle­ners: “Ik noem dit extremis­ten”

Recent werd de therapeutische groepspraktijk Anima bedolven onder kritiek over het gebruik van het Frans. Het commentaar was onterecht, onvriendelijk en oordelend, volgens initiatiefneemster Julie Ivaldi. De psychologe plaatste dan ook een hartekreet op de Facebookpagina van Anima. “We doen net zo hard ons best om zoveel mogelijk mensen te helpen.”

12 januari