Vlaamse Rand alsmaar aantrekkelijker voor verhuizende Brusselaars: “Krijgen daar nog waar voor hun geld”

In 2021 verhuisden bijna 24.000 Brusselaars naar de Vlaanderen, een recordaantal volgens de cijfers die de CIB kreeg van de FOD Binnenlandse zaken. “Sinds 2011 is het aantal Brusselaars dat zich in Vlaanderen vestigt stelselmatig gestegen”, vertelt Kristophe Thijs, directeur Communicatie van CIB Vlaanderen. “Enkel tijdens het coronajaar 2020 viel een logische, kleine terugval op te tekenen. Maar daar was in 2021 nog weinig van te merken.”

Een van de belangrijkste redenen is volgens de CIB de veranderde voorkeur van kandidaat-kopers, als gevolg van de Covidcrisis. “De vastgoedmakelaars zien sinds corona opvallend meer vraag naar woningen met tuin en appartementen met terras. In die zoektocht verlaten kopers steeds vaker de stad en zoeken ze hun toevlucht tot woningen in buitengebieden.” Die trend lijkt zich in 2022 verder te zetten. In de eerste vijf maanden van dit jaar ruilden al een kleine 10.000 Brusselaars de hoofdstad in voor Vlaanderen.

Vastgoedprijzen

Maar ook de hoge vastgoedprijzen drijven veel inwoners uit de stad. Gemiddeld ligt de vraagprijs er voor een woning rond 566.000 euro, en ook appartementen blijven duur vergeleken met andere gewesten. “De inwoners van duurdere gemeenten van het Brussels Gewest, zoals Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde bijvoorbeeld, zoeken vaak hun toevlucht in de Vlaamse rand net buiten Brussel. In gemeenten zoals Tervuren, Hoeilaart, of Sterrebeek krijgen ze nog waar voor hun geld, met daarbovenop een vlotte verbinding naar de hoofdstad.”

Naast de hoge woningprijzen heft het Brussels Gewest ook nog eens de hoogste registratierechten. In Vlaanderen bedraagt dat 3 procent, in Brussel is dat 12,5 procent. Die worden wel gecompenseerd door abattementen, waarbij men op de eerste 175.000 euro van de woningprijs geen belastingen moet betalen. Dat bedrag wordt in 2023 opgetrokken tot 200.000 euro. “Een positieve evolutie, maar het is de vraag of dat de Brusselse uittocht zal afremmen”, meent Thijs. “De voorbije tien jaar zien we het aantal Brusselaars dat richting Vlaanderen trekt jaar na jaar toenemen. De gewijzigde woonwensen zullen dit mogelijk nog extra stimuleren.”

Ook op de huurmarkt wordt een uitstroom van Brussel naar de Rand vastgesteld. “Veel huurwoningen in de rand zijn een stuk betaalbaarder en bieden beter comfort.” Nochtans maakt de Brusselse Regering werk van een huurprijsregulering, bedoeld om de prijzen aan banden te leggen. “Een oplossing die er geen is”, volgens Thijs. “Dat kan investeerders ontmoedigen om op de Brusselse huurmarkt te springen, wat de krapte enkel groter zal maken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.