Vlaamse gemeenschap viert dit weekend al feest in Sint-Agatha Berchem

Met ‘Vlaanderen Feest’ wil de gemeente Sint-Agatha Berchem de Nederlandstalige gemeenschap in de bloemetjes zetten en de komst van de zomer vieren. “De Vlaamse, Nederlandstalige gemeenschap speelt een belangrijke rol in Brussel”, zegt schepen Katia Van Den Broucke (Groen), bevoegd voor Nederlandstalige aangelegenheden. “Maar we vieren niet enkel met hen. Ook mensen die een andere taal spreken zijn uiteraard welkom vandaag.”

Tijdens de feestelijkheden traden er ook twee meisjes op die liedjes brachten in het Oekraïens. “Het is belangrijk om een link te leggen met de actualiteit,” zegt de schepen. “We zijn allemaal onrechtstreeks een slachtoffer van de oorlog.” Later op de dag trekken de festiviteiten naar Gemeenschapscentrum De Kroon, onder begeleiding van de fanfare. “Het is fijn dat het evenement na twee jaar terug kan doorgaan. In De Kroon zullen we straks allemaal samen van zoete of zoute pannenkoeken kunnen genieten. En er staat ook nog heel wat muziek op het menu. Het is een fijne dag waarop de Nederlandstalige gemeenschap feest viert, hopelijk sluit er nog veel volk aan”, besluit Van Den Broucke.