Vlaams Parlement even ontruimd door brandgeur en rookontwikkeling als gevolg van… laswerken

Brussel Sophie Lauwers, CEO van Bozar, overleden

Op 29 mei is Sophie Lauwers, CEO van het Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR), overleden in intieme kring. Ze werd 56 jaar. Haar gezondheid was op korte termijn fel achteruitgegaan. “We verliezen een ervaren kapitein en inspirerende collega”, melden haar medewerkers.

9 juni