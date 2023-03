Vlaams Belang voert actie tegen asielbeleid staatssecretaris De Moor

College Vilvoorde laat leerlingen lagere school weekend lang kennisma­ken met eerste graad secundair: “Tachtig procent volgt deels les in het Engels”

In maart houden de meeste secundaire scholen een opendeurdag om toekomstige scholieren te informeren over hun aanbod. Bij het College in Vilvoorde duurt dat niet één, maar twee dagen tijdens het JES-weekend. De school is ook de enige in de ruime omgeving van Vilvoorde die CLIL-onderwijs aanbiedt. “Dat is een afkorting voor ‘Content Language Integrated Learning’, waarbij bepaalde vakken in het Engels worden gegeven”, klinkt het.