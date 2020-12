Vindersloon voor arbeiders die goudstaven vonden in Brusselse riool? "Ze kunnen véél hoger mikken"

Sparen Wat is de impact van corona op de vastgoed­markt?

21 december Het spreekt voor zich dat de afgelopen negen maanden ook een invloed hadden op de gang van zaken op de Belgische woonmarkt. In vergelijking met 2019 vielen de aanvragen voor een woonlening in 2020 dramatisch terug, om vervolgens eventjes op te veren tijdens de zomer. Nu de tweede lockdown al even aan de gang is, valt ook het aantal aangevraagde kredieten opnieuw terug. Spaargids.be bekijkt wat de impact daarvan is op mensen die nu naar de bank willen stappen voor een woonlening.