Vijftiger slikt 102 boleta’s: “Niet eerste keer”

De Spoorwegpolitie onderwierp de man op 14 mei aan een controle, omdat er een vermoeden was dat hij drugs smokkelde. De 52-jarige man, die via Parijs naar ons land was gereisd, ontkende drugs op zak te hebben, maar hij werd overgebracht naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel voor controle. Een scan wees uit dat hij 102 drugsbolletjes had ingeslikt. “Het was niet de eerste keer dat ik dit deed. In het verleden heb ik dit al meermaals gedaan, telkens aan 7.000 euro per smokkel”, klonk het tegen de politie. Het Brusselse parket vordert 32 maanden cel tegen de beklaagde. Zijn advocaat vroeg de rechtbank om een milde toepassing van de strafwet. Uitspraak op 12 augustus.