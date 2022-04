Vijftiger overgebracht naar ziekenhuis met zware CO-intoxicatie

Etterbeek/Jette VUB richt als eerste Europese universi­teit een leerstoel Japan op

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) kondigt woensdag aan dat het een leerstoel Japan opricht aan het Centre for Security, Diplomacy and Strategy (CSDS) van de Brussels School of Governance (BSoG). De Japanse regering trekt hiervoor 4,46 miljoen euro uit. De VUB is zo de eerste universiteit in Europa met een leerstoel Japan.

6 april