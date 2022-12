Vijftiger niet tevreden met veroordeling: “Sinds ‘98 bezig”

Sint-Genesius-Rode Geen vuurwerk toegelaten in Sint-Genesius-Ro­de

In Sint-Genesius-Rode mag je geen vuurwerk afsteken. Ook op oudejaar is dat verbod geldig. Het schepencollege kan wel uitzonderingen toe staan maar zelf dan wordt elke aanvraag goed bekeken. De voorbije jaren vond er tijdens het jaarmarktweekend in september wel nog een vuurwerk plaats maar ook dat is intussen afgevoerd. Vooral het dierenwelzijn speelde een rol in de beslissing. Actieve controles komen er niet door de politie maar als wie betrapt wordt op het afsteken van vuurwerk kan wel beboet worden.

6 december