Vijfhonderdtal mensen betogen in Ter Kamerenbos tegen coronamaatregelen

"We zijn hier vandaag om onze vrijheid op te eisen", zeggen enkele aanwezigen. "We komen die niet vragen, we komen die opeisen want die vrijheid is ons recht. Al meer dan een jaar worden onze grondwettelijke rechten en vrijheden beperkt en geschonden en dat moet stoppen. Waar is ons recht op vrije meningsuiting wanneer elke poging daartoe wordt onderdruk? Waar gaan we naartoe wanneer kritische stemmen in een democratisch land niet meer gehoord mogen worden?"