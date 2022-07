Vijfde stadsgids van Optie B zet wandelen en fietsen in Brussel in de kijker

BrusselDe Brusselse stadsgids Optie B, bedoeld om lokale handelaren te ondersteunen, zet ook actieve mobiliteit in de kijker. In het vijfde deel van de gids werden daarom verschillende activiteiten gebundeld, van geleide wandelingen door de hoofdstad, praktisch advies rond de juiste fiets- en loopuitrusting tot fietsroutes in en rond Brussel.

“De website optionb.brussels is een groot succes, we merken reeds het positieve effect van de campagne. Deze maakt echt een verschil voor de Brusselse handelaren”, zegt Fabian Maingain (Défi), schepen van Economische Zaken. “Ook het vervolg is veelbelovend: na de aandacht op natuur in de stad, circulaire economie, welzijn en Brusselse dranken wordt het zomerthema nu ‘actieve mobiliteit’.”

Om Brussel als fietsbestemming te promoten, stippelde de stadsgids fietsroutes uit die Leuven, Mechelen, Aalst, Nijvel, Waver en Ninove verbinden met de hoofdstad. Die zijn te vinden op de website van Optie B. Vervolgens worden ook heel wat wandelingen aangeboden, bedoelt om verborgen pareltjes in de stad te ontdekken. “We willen de bezoekers onderdompelen in de sfeer van de hoofdstad en laten proeven van de typisch Brusselse feel, die je het beste te voet kunt ontdekken”, legt Sophie Legrand uit, directeur van Itinéraires dat geleide wandelingen organiseert in het Brusselse stadscentrum.

Ook winkeltips komen aan bod in het vijfde deel van Optie B. Voor wandelaars en fietsers werden enkele adresjes verzameld voor materiaal en onderhoud, gaande van bekende ketens als A.S. Adventure tot kleinere zaken als Van Calck Sports. In de Brusselse Bike Hubs kan men naast materiaal, onderhoud en reparaties ook terecht voor ontmoetingen, fietskaarten en begeleide tochten. Fietsorganisaties Cyclo, Gracq en Velokanik geven op de website ook enkele tips mee om zelf je tweewieler te repareren, en een kaartje waar je fietsenstallingen vindt. Digitale routeplanners en verkeersinformatie kan men ten slotte vinden op de website van Bike For Brussels.

