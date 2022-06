Vijf MIVB-stations zijn het decor voor ‘Brussels City of stories’

Etterbeek Onderzoeks­team VUB kan met radar door muren kijken

Het toestel kan de exacte dikte van muren berekenen, de grootte van de aanwezige leidingen bepalen en holtes in kaart brengen. De ETRO-radar doet dat op basis van de materiaalafhankelijke voortplantingssnelheid en de weerkaatsing van elektromagnetische golven. Dat was voordien niet mogelijk met klassieke radars, die een signaal produceren waar geen materialen of hun dikte uit afgeleid kunnen worden.

