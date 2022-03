Vijf mensen naar ziekenhuis met CO-intoxicatie

Brussels Gewest Brusselse fietspar­kings zitten in de lift

De beveiligde fietsparkings in de hoofdstad zijn een schot in de roos, zo blijkt uit cijfers die Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) meegaf in een antwoord op Brussels parlementslid Els Rochette (one.brussels-Vooruit). Het aantal abonnees stijgt snel.

15 maart