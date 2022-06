Vijf mannen schuldig bevonden voor rol in dodelijke strafexpeditie

Michel Lenard, een 22-jarige man van Poolse afkomst, werd in de nacht van 30 op 31 maart 2019 in zijn woning in Elsene in elkaar geslagen door vier gewapende en gemaskerde mannen. Aanvankelijk werd gedacht dat de strafexpeditie een gevolg was van een mislukte drugsdeal. Uiteindelijk bleek het motief in de amoureuze sfeer te liggen. Opdrachtgever Jaroslaw Poplawski kon het niet verkroppen dat Lenard een relatie had met zijn ex en besloot hem daarom een lesje te leren. Dit lesje liep echter volledig uit de hand met de dood van Lenard tot gevolg.