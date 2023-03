Vierhonderdtal mensen betogen voor regularisatie mensen zonder papieren

In Brussel hebben zondagnamiddag zo’n vierhonderd mensen betoogd voor een regularisatie van mensen zonder papieren. De betoging ging uit van verschillende organisaties, maar kreeg de steun van de vakbonden ABVV en ACV. De betogers wezen erop dat 35.000 mensen in 2022 via de petitie IN MY NAME een burgerwet voorstelden om die regularisatie volgens duidelijke en permanente criteria mogelijk te maken. “Het is nu aan de politici om hun verantwoordelijkheid te nemen”, klonk het.