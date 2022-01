Vierde coronamars leidt tot 97 arrestaties

Zo’n vijfduizend mensen namen gisteren deel aan de betoging, die op het middaguur van start ging aan het Noordstation. Gisteren was al bekend geraakt dat voor de star elf personen administratief werden aangehouden. omdat ze in het bezit waren van pyrotechnische middelen en brandbaar materiaal. De organisate had interne ordediensten ingezet om alles vreedzaam te laten verlopen. Dit lukte, tot een groep na afloop van de betoging bewust de confrontatie met de politie zocht in de Europese wijk. Er werd met projectielen gegooid en gebruik gemaakt van brandbaar materiaal. Enkele kerstbomen werden hierbij in brand gestoken.