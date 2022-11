Vier wc’s, vier douches en geen verwarming voor 700 vluchtelingen. En toch willen ze niet weg uit Schaarbeeks pand

Dworp Rode Dui­vels-gek­te bij FC Dworp: jeugdploe­gen schreeuwen België naar de overwin­ning

De jeugdploegen van FC Dworp werkten vorige week woensdag een duivelse training af. Met een eigen filmpje willen ze de Rode Duivels alvast aanmoedigen. Op muziek van Oscar and the Wolf wordt jong en oud hevig supporterend in beeld gebracht. ‘Now it’s your turn!’ weerklinkt er ook. Aan het enthousiasme van de club op de Rilroheide zal het alleszins niet gelegen hebben. FC Dworp roept intussen andere ploegen op om hetzelfde te doen.

22 november