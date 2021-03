Vier jongemannen in de cel voor verkrachting minderjarige meisjes

Brussel Druktebaro­me­ter van Brusselse Nieuwstraat kleurt rood

26 maart De drukte in de Brusselse Nieuwstraat neemt vrijdagnamiddag toe en dus kleurt de online barometer rood. De politie had de drukte verwacht, is ter plaatse en houdt een oogje in het zeil. Vanaf zaterdag is winkelen in niet-essentiële winkels enkel nog mogelijk op afspraak.