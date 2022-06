Vier gevallen van apenpokkenvirus vastgesteld in Brussel

In heel België gaat het om 14 bevestigde gevallen, waarvan vier in Brussel, negen in Vlaanderen en één in Wallonië. In Brussel is er ook een waarschijnlijk geval. De meeste besmettingen werden vastgesteld bij mannen tussen de 28 en 43 jaar oud die seksueel contact met anderen hebben gehad. Van de drie meest recente meldingen zijn nog niet alle gegevens verzameld.