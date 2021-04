Vier gerechtelijke aanhoudingen, relschopper die agenten werkongeschikt sloeg op 22 april voor strafrechter

Neder-over-Heembeek REPORTAGE. Iedereen gevacci­neerd: woonzorg­cen­trum De Overbron zorgt voor Brussels unicum. “En nu bewoners gelukkig laten zijn”

25 maart De vaccinaties in de Brusselse woonzorgcentra zetten hun eindsprint in. Heel wat rusthuizen in het Brusselse flirten met een vaccinatiegraad van niet meer dan vijftig procent onder hun medewerkers. Maar helemaal in het noorden van het gewest ligt met wzc De Overbron in Neder-over-Heembeek een vaccineiland: iedereen kreeg er al twee coronaprikken. Alle medewerkers, elke bewoner. Covid-19 is er dood en begraven. Wij gingen een kijkje nemen. “Ik wil geen geïsoleerd woonzorgcentrum, mensen uit de wijk moeten elkaar hier kunnen ontmoeten.”