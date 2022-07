Vier arbeiders overgebracht naar het ziekenhuis na brand

Brussel Tientallen fans wachten The Rolling Stones op aan Hotel Amigo, maar zien enkel Ron Wood

The Rolling Stones zijn in het land en dat zullen we geweten hebben. Maandagavond speelt de band in het Koning Boudewijnstadion in Brussel en gisteren ging frontman Mick Jagger al eens het centrum van onze hoofdstad verkennen. Vandaag verzamelden enkele tientallen fans aan Hotel Amigo in Brussel, waar The Stones verblijven, maar enkel Ron Wood liet zich kort even zien. De andere bandleden verlieten het hotel via een achterdeur.

