Vier ambtenaren verdienden miljoenen met verkoop van rijbewijzen en verblijfsvergunningen

Een maand geleden werd al bekend dat de gerechtelijke politie een onderzoek uitvoerde naar fraude bij het toekennen van rijbewijzen binnen de gemeente Anderlecht. Het parket van Brussel komt nu naar buiten met het nieuws dat de vier betrokken ambtenaren niet alleen een handeltje hadden opgezet in valse rijbewijzen, maar ook in valse 19bis-bijlagen. Met dat document kunnen buitenlandse werknemers een verblijfsvergunning krijgen.

“Het nieuws bevestigt onze verdenkingen", klinkt het bij Anderlechts burgemeester Fabrice Cumps (PS). Het was immers de gemeente zelf die na een intern onderzoek naar enkele gemeenteambtenaren in januari 2020 aangifte ging doen. Cumps bevestigt dat de vier betrokken ambtenaren begin november de laan uitgestuurd werden. “Of ik mij als burgemeester verantwoordelijk voel? Ik voel me verantwoordelijk voor het vinden van de fraude en de feiten te hebben doorgespeeld aan het parket, met de nodige gevolgen.”

Tot tien miljoen euro

Van de vier ambtenaren zijn er twee vrijgelaten onder voorwaarden. De andere twee blijven aangehouden. “Het onderzoek raakte eind oktober in een stroomversnelling toen een ambtenaar van de gemeente Anderlecht getuige was van valsheid in geschrifte en gebruik ervan aan het loket”, zegt parketwoordvoerster Sarah Durant. “De persoon die zich met de valse documenten aan het loket had gemeld, werd opgepakt en bij een huiszoeking in haar woning ontdekten de onderzoekers een groot aantal vervalste documenten.”

Die persoon wees vervolgens verschillende ambtenaren aan die bij de gemeente werkten. Twee verdachte gemeentemedewerkers gaven toe dat ze het maken van afspraken voor de afgifte van de 19bis-bijlagen hadden vergemakkelijkt. Op meer dan drie jaar tijd zouden ze jaarlijks zo'n 1.900 valse bijlagen hebben verkocht aan 1.200 tot 1.800 euro per document. Dat komt in totaal neer op een bedrag tussen 6,8 en 10,2 miljoen euro. De twee werden in verdenking gesteld van openbare omkoping, valsheid in geschrifte en gebruik ervan en deelname aan een criminele organisatie.

Volledig scherm Themabeeld © Fod Mobiliteit

Ninove

Daarnaast bracht het onderzoek ook een handel in valse rijbewijzen aan het licht, waarbij twee andere gemeenteambtenaren minstens honderd rijbewijzen zouden verkocht hebben aan mensen van buitenlandse herkomst die daarop geen aanspraak konden maken. Een van de ambtenaren, die intussen voor de stad Ninove werkt, wordt er ook van verdacht binnen de stad Ninove een handel in valse identiteitskaarten te hebben opgezet.

Het parket onderzoekt nu verder wie de ontvangers waren van al die documenten, wie er bij de handel betrokken was en of er sprake is van tussenpersonen.

Volledig scherm Burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps (PS). © Photo News

