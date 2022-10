Videobeelden tonen hoe politiebonden clashen met agenten voor ingang Open Vld-congres aan Kinepolis in Brussel

BrusselVoor de deuren van het Kinepolis-cinemacomplex in Brussel, waar Open Vld haar partijcongres houdt, zijn politievakbonden zaterdagochtend in de clinch gegaan met… agenten die de orde moesten handhaven. De bonden wilden er chocolade overhandigen aan premier Alexander De Croo en co als ‘bedanking’ voor het afspringen van de eerder beloofde loonsverhoging, maar dat liep even uit de hand.

KIJK. Agenten moeten met duw en trekwerk eigen vakbond buiten houden op Open Vld-congres:

Vanaf 1 januari zouden agenten 1.000 euro brutoloon op jaarbasis erbij krijgen. Dat had minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) de bonden althans beloofd. Maar tijdens het begrotingsoverleg van de federale regering – waar Verlinden niet bij zat – werd beslist om te besparen op die loonopslag door die te spreiden in de tijd, over drie jaar: 45% in 2023, nog eens 45% in 2024 en 10% in 2025.



En dat zint de bonden niet. Voor hen is niet Annelies Verlinden maar wel premier Alexander De Croo (Open Vld) kop van Jut. De vakbonden lieten meteen weten dat er acties zouden komen. Zaterdagochtend vond de eerste actie plaats. Niet toevallig op het Open Vld-congres in Kinepolis in Brussel.

Boegeroep

Onder meer De Croo en Van Quickenborne meden de agenten door het cinemacomplex via een andere ingang te betreden, maar andere partijleden moesten het boegeroep van de boze agenten wel doorstaan alvorens ze het gebouw binnen konden. Toen wat later enkele demonstranten mee naar binnen glipten, kwam het tot duw- en trekwerk met agenten die de orde moesten handhaven. Uiteindelijk werd een delegatie van de bonden wel ontvangen door Alexander De Croo, Vincent Van Quickenborne en Egbert Lachaert. Zij kregen de chocolade overhandigd.

“Wij vragen in eerste instantie respect”, zegt Vincent Houssin van de liberale vakbond VSOA aan ‘VRT NWS’. “Respect voor de politie, dat is ook wat de regering beloofd heeft bij haar aanstelling. We vragen ook respect voor de verworven rechten en voor de afgesloten akkoorden, waar de minister van Binnenlandse Zaken wel degelijk een mandaat voor had.”

“Gewonde”

“Betogen is oké”, zegt Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert in een reactie op Twitter. “Maar een intimiderende actie naar onze leden waarbij ook een gewonde viel is niet democratisch”, “Wij zijn altijd bereid tot gesprek om rechtvaardige beslissingen uit te leggen. Maar dat mag niet op deze manier afgedwongen worden.”

“Er werd geduwd en getrokken, de politie moest tussenbeide komen en er viel een gewonde”, zegt de woordvoerder van de partij. “Dat was best agressief. Veel van de leden waren ook eerder al geïntimideerd door de actie bij het binnenkomen.”

Trofee

Uiteindelijk zat de delegatie 45 minuten à 1 uur samen met de premier, minister en de voorzitter. “Die hebben toegelicht waarom in de begroting is beslist om de regeling aan te passen”, aldus nog de partijwoordvoerder. De actie was daarna ten einde.

“Het is een symbolische trofee in chocolade, want Open Vld heeft tijdens de begrotingsonderhandelingen een trofee binnengehaald door onze loonsverhoging te spreiden over drie jaar”, legt Vincent Houssin van VSOA Politie nog uit. “In april stond in de begrotingscontrole dat er budget was voor de politie, maar nu blijkt dat plots niet meer het geval. Dat komt hard aan bij de agenten.”

De bonden benadrukken dat er de komende weken nog acties zullen volgen.

Stakingsaanzegging voor 9 november

De socialistische vakbond ACOD-CGSP heeft alvast een stakingsaanzegging ingediend bij de politiediensten voor 9 november, meldt de vakbond vandaag in een persbericht.

“De minister (Verlinden, red.) had ons een eerste fase van loonsverhoging beloofd in januari 2023", zegt Eddy Quaino van de vakbond. “Onze vakbond heeft het sectorakkoord niet ondertekend omdat hij het niet geloofwaardig vond, en heeft gelijk gekregen. Er moet nu gewacht worden tot oktober 2023 vooraleer de politiemensen een kleine verhoging krijgen.” De vakbondsman denkt ook dat het begrotingsakkoord van de federale regering elke mogelijkheid voor een tweede fase van loonsverhoging uitsluit.

De stakingsaanzegging geldt voor alle sectoren van de politiediensten, inclusief logistiek en administratie. “Onze doelstelling is om alle politiebureaus te sluiten”, aldus Quaino.

