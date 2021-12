Videobeelden tonen hoe journalist belaagd wordt tijdens protest tegen coronamaatregelen in Brussel

In Brussel vond dit weekend de derde coronamars plaats. De betoging verliep over het hele traject rustig. Vanaf 16 uur begon een groepje relschoppers echter nadrukkelijk de confrontatie te zoeken met de politie. Er werden 55 mensen opgepakt . In die context werd ook Eric Boever aangevallen en naar het ziekenhuis gebracht.

Insluiten en traangas spuiten

RTBF pleit voor vrijheid van informatie

De RTBF zei geschokt te zijn en veroordeelde de feiten krachtig. Ze zullen aangifte doen tegen de aanvallers. “Verbale en fysieke agressie komen steeds vaker voor, bij ons, maar ook in andere Europese landen”, klagen ze aan. “Je mening uiten tijdens georganiseerde demonstraties is een recht, maar daarover onafhankelijk en zonder druk informeren is ook een democratisch fundament”, laten ze verstaan in een persbericht. Ook Boever wees daarop: “Een demonstratie rond vrijheden moet ook de vrijheid om te informeren omvatten.”