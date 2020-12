Videobeelden tonen hoe jongeren vuurpijlen naar Brusselse politie schieten

Anderlecht Stakende werknemers van modeketen WE houden winkel in Westland Shopping dicht

13:45 Werknemers en vakbondsleden van de Franstalige vakbond CNE hebben zaterdag in het Westland Shopping Center in Anderlecht verhinderd dat de winkel van modeketen WE openging. De stakers zijn boos omdat er geen sociaal overleg is na de aankondiging dat enkele winkels van WE moeten sluiten.