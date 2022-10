VGC subsidieert 31 Nederlandstalige scholen voor energiebesparende maatregelen

Brussel Twee keer goud voor getrouwd koppel op het BK Fitness & Bodybuil­ding

Brusselaars Dries De Schepper (30) en zijn vrouw Anastasia Kravotska (32) haalden beiden de eerste plaats op het BK Fitness en Bodybuilding in Deinze, respectievelijk in de categorieën Men’s Physique en Bikini Fitness. “Voor mij was het de eerste keer dat ik aan een wedstrijd deelnam, de overwinning was een aangename verassing”, vertelt De Schepper.

18:44