VGC lanceert website voor jonge Brusselaars met betaalbare fuiflocaties

Brussel Vzw Straatver­ple­gers begeleidt dak- en thuislozen ook na het vinden van een nieuw onderkomen: “Een stabiele leefsitua­tie betekent niet dat er geen andere uitdagin­gen zijn”

Al 15 jaar gaan de teams van vzw Straatverplegers op zoek naar de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Hun missie: dak- en thuislozen op lange termijn laten re-integreren in de samenleving, en het vinden van een geschikte woonst voor hen. Maar met het nieuwe traject, My Way, worden die mensen ook nadien nog opgevolgd. “We willen dat de mensen die we helpen, terug durven dromen in het leven.”

27 september