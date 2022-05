Verwende overvaller moet buit niet...omdat hij het te weinig vindt

Etterbeek/Elsene Overvaller van twee apothekers opgepakt in Etterbeek

De lokale politie van de zone Montgomery heeft op 26 april een man opgepakt die vlak daarvoor twee apothekers had overvallen in Etterbeek en Elsene. De man, de 39-jarige A.J.F, was al bekend bij politie en gerecht en was enkele maanden voordien vrijgelaten na een eerdere veroordeling. Hij moet zich binnenkort verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Dat meldde het Brusselse parket op 12 mei.

