Verwelkt het befaamde Brussels Bloementapijt straks door de hitte? “Gelukkig is er meer dan één bloemsoort”

BrusselHet immens populaire Bloementapijt in Brussel zou dit jaar wel eens anders kunnen kleuren dan verwacht. Het plan is immers om met een hoop begonia’s te werken, maar net die bloemen verkleuren snel onder de loden hitte die er volgens de voorlopige voorspellingen aan zit te komen. Al hoeft dat niet noodzakelijk een reden tot ongerustheid te zijn: “We hebben alternatieven.”

Het Bloementapijt wordt — na vier jaar afwezigheid — op 12 augustus uitgerold op de Grote Markt van onze hoofdstad, en blijft daar tot 15 augustus liggen. In het kader van de vijftigste verjaardag van het tapijt wordt deze editie een hulde aan het allereerste tapijt, dat in 1971 te bewonderen was. Elementen uit het ontwerp van toen, zoals de Belgische Leeuw, zullen in het nieuwe tapijt wederom aan bod komen. Hiervoor werkte technisch directeur Koen Vondenbusch samen met de Mexicaanse kunstenares Roo Aguilar Aguado.

Quote Wat begonia’s betreft: die verbranden wanneer de tempera­tuur boven de 30 graden stijgt. Maar we hebben al enkele kwekerijen bezocht en voorlopig ziet de situatie er gunstig uit Koen Vondenbusch, technisch directeur Bloementapijt

Maar hoewel de organisatie een strak geregisseerd plan heeft voor de aanblik van het bloementapijt, is het intussen niet ondenkbaar dat de kleuren alsnog anders zullen zijn. De hitte van de voorbije dagen is immers geen goed nieuws voor de vele begonia’s die normaal gebruikt zullen worden. En ook de komende dagen zal het kwik nog schurken tegen de 30 graden — een belangrijke grens.

“Bepaalde bloemsoorten verschroeien inderdaad bij hitte”, knikt Vondenbusch. “Wat begonia’s betreft: die verbranden wanneer de temperatuur boven de 30 graden stijgt. Maar we hebben al enkele kwekerijen bezocht en voorlopig ziet de situatie er gunstig uit. De bloemen die voor ons bloementapijt gebruikt worden, bloeien overigens pas volgende week. We zullen dus enkel naar alternatieven moeten kijken indien het dan warmer wordt dan 30 graden.”

Volledig scherm Technisch directeur Koen Vondenbusch naast het ontwerp van het nieuwe Bloementapijt. © Marc Baert

Gekleurd hout

Een ingreep in extremis is dus niet uitgesloten, maar dat is volgens Vondenbusch nog altijd geen reden tot paniek. “We willen natuurlijk zo dicht mogelijk bij de originele kleuren blijven”, klinkt het. “Maar als het echt nodig blijkt, kunnen we wel enkele aanpassingen doorvoeren. Tegenwoordig werken we ook steeds vaker met andere materialen, zoals gekleurd hout.”

En dan is er ook nog altijd de optie om andere bloemsoorten te gebruiken. “Dalia’s zijn bijvoorbeeld minder gevoelig voor hoge temperaturen”, legt Vondenbusch uit. “Want die bestaan voor 98 procent uit water. Hoe dan ook, merken we dat de mensen na vier jaar afwezigheid hunkeren naar het tapijt. Het is één van de grootste ter wereld, en dat op een unieke locatie. We zullen er dan ook alles aan doen om er een mooie editie van te maken.”

