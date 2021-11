Vertegenwoordigers van ex-hongerstakers voelen zich verraden door Mahdi: “We zijn gebruikt om regeringscrisis op te lossen”

BrusselIn een persconferentie aan de Begijnhofkerk in Brussel hebben vertegenwoordigers van de mensen zonder papieren die dit jaar twee maanden in hongerstaking gingen de inhoud uit de doeken gedaan van de gesprekken die in juli hebben geleid tot de onderbreking van de hongerstaking. Of die hongerstaking binnenkort een vervolg krijgt, hangt wellicht af van het aantal regularisatieaanvragen dat in de komende dagen en weken net als verschillende andere dossiers een onverhoopt negatief antwoord krijgt. “Het moraal van de ex-hongerstakers bevindt zich op een dieptepunt.”

Advocaten Alexis Deswaef en Marie-Pierre de Buisseret, priester Daniel Alliët en woordvoerder van het burgerplatform BXLRefugees Mehdi Kassou riepen de pers woensdagochtend bijeen om het over de onderhandelingen te hebben die er in juli voor zorgden dat bijna 500 hongerstakende mensen zonder papieren hun actie na twee maanden beëindigden.

Aanleiding is het onverwacht hoge aantal ex-hongerstakers dat een negatief antwoord krijgt ondanks beloftes die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) volgens de vertegenwoordigers had gemaakt tijdens die bewuste onderhandelingen.

“Geen andere keuze”

Flashback naar 19 juli. De vertegenwoordigers van de hongerstakers gaan in gesprek met speciaal gezant Dirk Van den Bulck en directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken Freddy Roosemont. Twee dagen later schuift ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) mee aan tafel.

“De inhoud van die gesprekken moest vertrouwelijk blijven, maar we hebben geen andere keuze”, aldus De Swaef tijdens de persconferentie. “Wij hebben de sans-papiers op 21 juli overhaald om te stoppen met hun hongerstaking op basis van wat Mahdi ons die dag heeft gezegd.”

Volgens de vertegenwoordigers zou Mahdi een aantal elementen hebben aangewezen die ervoor zouden zorgen dat een groot deel van de hongerstakers geregulariseerd kon worden. Het zou dan onder meer gaan over een verblijf van meer dan tien jaar in ons land, werk in het verleden of toegang tot werk in de toekomst en familiale banden in België.

“Maar nu zien we dat er negatieve beslissingen binnenlopen die in strijd zijn met wat de staatssecretaris ons heeft gezegd. We zijn ingezet om een regeringscrisis op te lossen.”

Mahdi gaf maandag aan dat hij nooit een bijzondere behandeling heeft beloofd voor de hongerstakers. “Er zijn geen nieuwe richtlijnen afgesproken, er liepen ook geen onderhandelingen, enkel het aangehouden regularisatiebeleid is veelvuldig uitgelegd en transparant meegedeeld”, luidde het op zijn kabinet.

Vertrouwen

Ondertussen lijkt het vertrouwen tussen de ex-hongerstakers en Mahdi tot onder het nulpunt te zijn gedaald.

“We wachten de komende beslissingen over de regularisatiedossiers van de hongerstakers af”, klinkt het bij een woordvoerder van de sans-papiers. “We gaan ons organiseren en de strijd voortzetten. Het moraal van de ex-hongerstakers bevindt zich op een dieptepunt. Er volgen zeker manifestaties en misschien hervatten we de hongerstaking, als ultieme oplossing. Het kan dat de hongerstaking overmorgen of volgende week opnieuw start. Alles hangt af van de komende beslissingen.”

Volgens Deswaef moet de regering moet het dossier nu opnieuw in handen nemen. “De staatssecretaris heeft getoond dat hij het probleem niet wil of kan oplossen. De regering moet een oplossing doorduwen en ervoor zorgen dat hetgene wat er tijdens die onderhandelingen gezegd is, effectief wordt nageleefd.”

