Verschillende straten in Brussel afgesloten met oudjaar, politie zal controleren op illegaal vuurwerk

BrusselTijdens oudejaarsnacht zullen het Paleizenplein in Brussel en verschillende straten in de omgeving afgesloten worden voor het verkeer. Dat meldt de Brusselse politie. Vanop het plein zal om middernacht het traditionele vuurwerk afgestoken worden. De politie zal ook controleren op illegale pijlen.

In de omgeving van het Paleizenplein worden verschillende straten afgesloten. Vanaf 14.00 uur wordt het Paleizenplein afgesloten, en om 20.00 uur volgt de Hertogstraat tussen de Wetstraat en de Regentlaan. Een uur later zal de politie ook de Koningsstraat tussen de Wetstraat en het Koningsplein afsluiten, net als de Regentlaan tussen de Lambermontstraat en de Hertogstraat, de Boomkwekerijstraat tussen de Naamsestraat en het Troonplein, en vanaf 23.00 uur is het de beurt aan de Kunstlaan tussen de Luxemburgstraat en de Belliardstraat, en de Montoyerstraat tussen de Handelsstraat en de Kunstlaan.

“De site wordt vanaf 23 uur opengesteld voor het publiek. De organisatoren nodigen toeschouwers uit om zo vroeg mogelijk naar één van de vier voorziene zones te komen”, zegt de Brusselse politie. “Zone A bevindt zich op het Paleizenplein, met toegang via de Koningsstraat, zone B is het Troonplein, met toegang via de Naamsepoort en de Regentlaan, zone C bevindt zich in het Warandepark, met twee toegangen, via de Koningsstraat en via de Wetstraat en zone D is de Hertogstraat, tussen de Zinnerstraat en de Lambermontstraat, met toegang via de Wetstraat.”

Controles

Aan de ingangen van de verschillende zones zullen controles worden uitgevoerd, aldus nog de politie. “Om de toegang tot de site zo vlot mogelijk te laten verlopen, raden wij iedereen aan om rugzakken thuis te laten. Uiteraard zullen gevaarlijke voorwerpen zoals pyrotechnisch materiaal en glazen voorwerpen in beslag worden genomen of tot een boete leiden.”

De Brusselse politie benadrukt dat vuurwerk op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verboden is van 23 december 2022 tot en met 9 januari 2023. Ook glazen flessen en alle andere glazen voorwerpen zijn verboden. “Deze zullen, op de sites Grote Markt, Park van Brussel en Paleizenplein, in beslag worden genomen”, klinkt het. “We vragen iedereen om geen zakken of tassen mee te brengen, en hun hond, hoe groot of hoe klein ook, thuis te laten. Hou rekening met de verwachte drukte, vertrek op tijd, en rijd niet wanneer u gedronken hebt, maar maak gebruik van alternatieven zoals het openbaar vervoer.”

“Kom niet met de wagen”

Er worden fietsenrekken geplaatst en voor personen met beperkte mobiliteit wordt een zone voorzien aan het Arbitragehof. De politie raadt bezoekers aan om niet met de wagen naar de hoofdstad te komen. “Het volledige net van de MIVB zal gratis zijn voor de reizigers, vanaf middernacht tot aan het begin van de dienst op 1 januari”, zegt de politie. “De metro- en tramlijnen rijden tot 2 uur ‘s ochtends, en de Noctis-bussen rijden van middernacht tot 5 uur ‘s ochtends.” Om naar het vuurwerk te gaan kijken, kan je metro 1 of 5 nemen, via de stations Centraal Station of Kunst-Wet, en metro 2 of 6, via de stations Naamsepoort of Kunst-Wet. De overgang van oud naar nieuw heeft wel een impact op verschillende stations. Zo wordt om veiligheidsredenen het metrostation Park gesloten vanaf 20.00 uur tot 6u en het station Troon vanaf 22 uur.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.