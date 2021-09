Verpleegkundigen intensieve zorg UZ Brussel uiten frustraties in open brief: “Vierde golf had vermeden kunnen worden”

In de open brief, die woensdag ook in De Standaard verscheen, gaan de verpleegkundigen golf per golf over de vele frustraties die tot nu toe werden opgebouwd. In de eerste golf van de coronapandemie was er een tekort aan materiaal, personeel en kennis over de ziekte die resulteerde in "een ongekende spanning in de ziekenhuizen." Bij de tweede golf zagen de verpleegkundigen hun verlof wegvallen en de overuren terug opstapelen. En wanneer die afzwakte, was "alle uitgestelde zorg inhalen de boodschap." Dan al was er sprake van fysieke overbelasting en burn-outs.