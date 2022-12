Verontrustende toename aantal spoorlopers: “levensgevaarlijk”

BrusselDe Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB stelde in 2021 een toename vast van het aantal spoorlopers op de metrolijn. “Het aantal steeg tot bijna één persoon per dag, een verontrustend cijfer.” De vervoersmaatschappij waarschuwt voor de gevaren.

In 2020 waren er in totaal 259 spoorlopers, maar in 2021 steeg dat aantal naar liefst 294. Vorig jaar waren er zo gemiddeld 24 interventies per maand en lag het metronet in totaal 72 uur stil door deze overtredingen. Eind november staat het aantal spoorlopers voor 2022 al op 250.

Een metro heeft niet de grip van een voertuig op banden. De remweg is langer en het metrostel kan bovendien niet van zijn traject afwijken. “Het is een illusie te denken dat je tijd hebt om de metro te zien aankomen en terug te keren op het perron. Het is alsof je Russische roulette speelt”, aldus de MIVB.

Dodelijke elektrocutie

Iemand die zich op de sporen begeeft, stelt zijn of haar eigen leven in gevaar. In de eerste plaats komt een metro snel aangereden, tot 40 km/u bij het binnenrijden van het station, maar daarnaast staat er op de derde rail ook een spanning van 900 volt om de metro van elektriciteit te voorzien. De kans bestaat dat je dodelijk geëlektrocuteerd wordt. Wie een persoon op het spoor ziet, kan dit via de SOS-zuilen op de perrons in realtime aan de dispatching melden. De stroom wordt dan onderbroken om een drama te voorkomen. Daarna volgt een controle van de veiligheidsdienst. Als een voorwerp op de sporen terecht komt, kan je het stationspersoneel verwittigen of de SOS-zuilen gebruiken. De MIVB-operator stuurt dan zo snel mogelijk een medewerker naar het station om het voorwerp in alle veiligheid te recupereren.

“In geen geval mag je op het spoor gaan. Zelfs als het voorwerp dat op het spoor viel zijn gewicht in goud waard is, is een mensenleven nog waardevoller”, waarschuwt François Cusse, Safety Engineer bij MIVB.

