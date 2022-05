Vernieuwd ALDI-filiaal in Koekelberg opent woensdag terug de deuren

Na 40 jaar aanwezigheid in Koekelberg was de winkel toe aan vernieuwing. In totaal is er ongeveer 300 vierkante meter winkeloppervlakte toegevoegd. “Dat was nodig,” zegt ALDI-woordvoerder Jason Sevestre,”want de winkel beantwoorde niet meer aan de verwachtingen van de klant. Ons assortiment is ondertussen ook uitgebreid, en om dat allemaal een plaats te geven was er nood aan meer oppervlakte.”