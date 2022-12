Vermoedelijke dader van 4 diefstallen in horecazaken aangehouden

Beersel Rechter wil duidelijk­heid over identiteit inbreker

Een man die verdacht wordt van een inbraak in Beersel riskeert 40 maanden cel. Hij kon geïdentificeerd worden aan de hand van zijn DNA-materiaal. Dat zou al zijn vierde veroordeling voor gelijkaardige feiten zijn. Omdat er echter twijfel is gerezen over zijn exacte identiteit werd de zaak in voortzetting geplaatst.

21 december