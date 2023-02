Verminkte lichaam in kelder in Deurne vermoedelijk van 52-jarige vrouw uit Barcelona: DNA-staal moet uitsluitsel brengen

Groot-Bijgaarden Boze rechter geeft dronken chauffeur die ‘pampercur­sus­je’ vraagt raad: “Ga eens kijken naar de kindergraf­jes in Walfergem”

Een chauffeur die dronken een motorrijder aanreed stelde in de politierechtbank voor om een verkeerscursus te volgen. Politierechter Johan Van Laethem gaf hem de volle laag. “Ga in de plaats kijken naar de kruisjes die in Walfergem staan”, klonk het. “Op die graven liggen na al die jaren nog bloemen”, klonk het. Dit is de geschiedenisles die de rechter de dronken bestuurder gaf.

10:56