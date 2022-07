Verdwijning van Manuel Penas Romero op 21-07-2022

Brussel Tour & Taxis verwelkomt binnenkort expo over Toetancha­mon

De tentoonstelling ‘Toetanchamon, zijn graftombe en zijn schatten’ houdt vanaf 20 juli halt in Tour & Taxis. Tijdens de expo komen bezoekers meer te weten over zijn leven en graftombe via gedetailleerde replica’s, decors en 3D-animaties.

19 juli